Secondo il Corriere dello Sport, l'infortunio non meglio precisato subito col Belgio da Romelu Lukaku e il dubbio sullo svolgimento dell'ultima amichevole dell'Argentina di Paulo Dybala accelerano le decisioni sul futuro dei due giocatori che vede l'Inter spettatrice interessata. Partiamo dal primo: se, come si vocifera, lo stop dovesse essere tra le 2 e le 4 settimane, a quel punto Big Rom sarebbe libero dagli impegni con la sua Nazionale e potrebbe chiedere, di persona o on line, un summit con Tuchel e la Granovskaia per discutere assieme al suo avvocato sul da farsi. Ribadendo un concetto noto: al Chelsea non vuole più giocare, l'unica destinazione gradita è l'Inter, che però dovrà pazientare perché il domino mondiale degli attaccanti non è ancora partito (Bayern Monaco, Barcellona e il Tottenham di Conte sono alla ricerca di un 9). "Non è dunque detto che i tempi dell'eventuale matrimonio-bis tra la società di viale della Liberazione e Romelu siano brevi. Questo però non fa escludere che la storia possa avere un lieto fine. O che almeno Inzaghi ci speri", si legge sul quotidiano romano.