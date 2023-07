"Juve? Non so se l’affare si farà". La risposta di Romelu Lukaku a un tifoso belga, diventata virale in Rete, assomiglia al più classico dei tentativi di depistaggio, secondo il Corriere dello Sport. Che a proposito del passaggio di Big Rom in bianconero racconta che quella appena cominciata sarà una settimana importante, anche alla luce del fatto che la lunga attesa era stata già messa in conto da tutti i protagonisti.

La Vecchia Signora aveva indicato la prima metà di agosto come periodo giusto per completare la trattativa: "Lukaku aspetta ancora la Juve e la Juve sta provando a chiudere", la chiosa del pezzo del quotidiano romano.