Tutta l'Europa aspetta il domino delle punte. Mbappé, Valhovic, Kane e non solo: il balletto deve ancora partire. "Lo spettatore, privilegiato ma solo fino ad un certo punto, di questo film, che potrebbe diventare un mega-kolossal ma anche trasformarsi in un flop, è Lukaku. Suo malgrado è tornato ad allenarsi a Londra, dove il Chelsea l’ha lasciato, mentre la squadra agli ordini di Pochettino è partita per gli Usa - scrive il Corriere dello Sport -. Di sicuro, tra i Blues non c’è posto per lui e, peraltro, è il primo a non voler restare.

Da capire, però, se abbia fatto bene i suoi calcoli, nel momento in cui si è dato alla macchia con l’Inter. Adesso, infatti, gli resta solo la Juventus, a meno che non rivaluti l’Arabia Saudita. I bianconeri hanno messo sul tavolo del Chelsea 37,5 milioni, più 2,5 milioni di bonus. Ma l'offerta è valida solo in caso di cessione di Vlahovic...".