"Romelu Lukaku adesso è davvero a un passo dalla Roma: oggi può arrivare l’attesa fumata bianca". Questa la tempistica data dal Corriere dello Sport per il ritorno in Italia del belga, protagonista di frequenti telefonate con José Mourinho. "Anche dopo la sconfitta della Roma contro il Verona i due si sono sentiti per fare il punto della situazione - riferisce il quotidiano romano -. Del resto, Romelu è tanto atteso dai tifosi quanto dallo Special One (e a proposito, se l’affare andrà in porto oggi, Pinto proverà a prendere anche un difensore centrale). La paura di chiudere il mercato con Azmoun (infortunato) si è trasformata in un’eccitazione generale nella Capitale per l’ennesima americanata dei Friedkin. Il tentativo sull’idea nata all’inizio della scorsa settimana si è tramutato con il passare delle ore in impresa fino a essere una concreta speranza. Ora Romelu si vede già con la maglia giallorossa".

L'accordo porterà nelle casse del Chelsea circa 5 milioni più bonus (ad arrivare sui 7-8) per il prestito secco, senza l’obbligo di riscatto. Per quanto riguarda lo stipendio del giocatore, invece, dalla Capitale non si vorrebbero spingere oltre i 7,5 milioni di ingaggio a fronte degli 11,3 milioni che percepisce a Londra. "La Roma e il Chelsea hanno chiesto a Lukaku di ridursi lo stipendio e così sarà molto probabilmente", chiosa il Corsport.