Lautaro più Dumfries: l'Inter va forte. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sono loro due gli uomini copertina del momento attuale dei nerazzurri, sempre protagonisti nelle ultime uscite dei campioni d'Italia. Entrambi sono in grande crescita fisica che si nota decisamente in campo.

Il Toro deve alzare i giri del motore in Champions, visto che in questa competizione non va a segno da oltre tre mesi e mezzo e l’unico gol all’attivo rimane quello segnato alla Stella Rossa a inizio ottobre. Lontano da San Siro, invece, non fa un gol in Champions dal match di Salisburgo nel novembre 2023: ora sta bene e il momento è propizio. L'ex PSV, invece, sta vivendo un mese di gennaio strabiliante in termini realizzativi tra la doppietta in semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta e le reti siglate nelle ultime due sfide di campionato contro Bologna ed Empoli. In più sta sprintando a ripetizione sulla fascia, mostrando una condizione fisica invidiabile in una fase in cui i problemi fisici hanno attanagliato diversi compagni in particolar modo a livello muscolare. Una crescita costante già da novembre. Questo quanto scrive oggi il quotidiano romano.