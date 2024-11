La Thu-La fa fatica. Come sottolinea il Corriere dello Sport, se da un lato Thuram era partito forte ma ultimamente sembra aver perso un po' di brillantezza, dall'altro Lautaro ancora non si è visto al suo massimo. Anzi, non ci è andato nemmeno vicino.

Finora il bottino di reti è comunque di buon livello: 14 in tutto (8 il francese e 6 l'argentino). Un anno fa, di questi tempi, il totale toccava i 19 gol (14 del Toro). Il problema vero - come scrive il quotidiano romano - è che dietro al tandem titolare c'è il vuoto. E così l'ingaggio di Taremi, con il suo profilo e curriculum internazionale, che sarebbe dovuto essere una soluzione, in realtà, dopo un avvio incoraggiante, non sta incidendo. Per non parlare di Arnautovic e Correa, sempre più ai margini. Da evitare la ripetizione dello scorso anno, quando Thuram e Lautaro arrivarono scarichi nel momento clou della Champions. La speranza è che l'argentino torni presto ai suoi standard e che le alternative inizino a fornire il contributo sperato.