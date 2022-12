Il Corriere dello Sport oggi evidenzia il momento non felice di Lautaro Martinez , atteso protagonista del Mondiale che, invece, fin qui non sta regalando soddisfazioni al Toro . "Lautaro è uscito a passo svelto dallo stadio 974 dopo la vittoria sulla Polonia, senza fermarsi neppure a salutare i giornalisti del suo Paese - racconta il quotidiano romano -. È un fatto insolito , perché i giocatori argentini sono molto rispettosi nei confronti dei tantissimi inviati al seguito della Seleccion . Testa bassa, sguardo fisso sul telefonino per confidarsi con chissà chi, Lautaro aveva una faccia leggibile.

Non aveva affatto gradito l’esclusione. La sua posizione diventa problematica in questo Mondiale, perché il sostituto Julian Alvarez ha giocato una grande partita segnando anche il gol del 2-0. È molto probabile che il ct Scaloni confermi in blocco, o quasi, la stessa squadra nell’ottavo di domani contro l’Australia". Dopo le prime due da titolare, quindi, l'interista rischia due panchine di fila: non il Mondiale che si aspettava e che sperava.