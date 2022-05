C'è anche il nome di Marko Arnautovic nella lista degli obiettivi di mercato della Juventus. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport, che parla dell'ex Inter come di potenziale alternativa a Vlahovic: recentemente, infatti, ci sarebbe stato un sondaggio dei bianconeri con l’entourage per capire i possibili sviluppi. "Di certo, c’è il muro eretto dal Bologna, che non ha alcuna intenzione di privarsi del suo leader offensivo - si legge -. Il pensiero della Juve, in ogni caso, non è un caso isolato, perché pure il Napoli e il Milan hanno avuto la stessa idea. Sulla possibilità di concretizzarla, c’è da lavorare".