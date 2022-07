Partire per ricominciare, ricominciare lì da dove ci si era lasciati. Questo il mood incarnato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ripartiti da quota 100 (10, il numero di dell'argentino, 90 quella scelta da Romelu Lukaku, in alternativa alla 9, di proprietà di Dzeko), ma soprattutto da quota 104, ovvero i gol segnati insieme. Un'intesa che, come mostrano le prime due uscite stagionali, non sembra essere stata scalfita dalla parentesi londinese del belga, dato di fatto, al netto dei nomi delle avversarie (Milanese e Lugano) che Inzaghi intende solidificare e dal quale "costruire un'Inter da scudetto, in grado di mettere in difficoltà chiunque con le reti dei suoi bomber" si legge sul Corriere dello Sport.