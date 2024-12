I "tre tenori" titolarissimi sulla carta, ma non solo. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, la mediana dell'Inter è un reparto al top in Europa non solo per i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma pure per i "pronti all'uso" Asllani, Frattesi e Zielinski. Non a caso, in casa nerazzurra, la parola d'ordine è: rotazioni.

Il calendario intasato impone a Inzaghi il turnover e il tecnico nerazzurro, assieme al suo staff, fin dalle primissime settimane si è portato avanti con il lavoro in tal senso, dando fiducia praticamente a tutti proprio con l'intento di portare la rosa a una condizione psico-fisica omogenea. E i frutti della semina ora si iniziano a scorgere.

In particolare, il quotidiano romano guarda al centrocampo. "Al momento sono stati tutti capaci di andare a segno tranne Asllani mentre, in termini di assist, mancano ancora all’appello Calhanoglu e Zielinski. Ognuno ha le sue caratteristiche peculiari, Inzaghi può attingere a piene mani a seconda dell’avversario e delle energie nel serbatoio. Si tratta di un dettaglio a dir poco fondamentale rispetto all’anno scorso, quando l’unica vera alternativa in mezzo era Frattesi, Asllani doveva ancora crescere e Klaassen non era mai entrato per davvero nel giro dei titolari". E domani, a Leverkusen, è possibile che si rivedano dal 1' almeno due dei tre che col Parma erano in panchina: Zielinksi e Frattesi.