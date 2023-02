Anche il Corriere dello Sport affronta i temi dei rinnovi in casa Inter e, in particolare, quelli di Calhanoglu e Bastoni. Sono loro due, infatti, i giocatori che il club nerazzurro vuole blindare prima di tutto. Già avviati i discorsi con entrambi: il sì del turco sarebbe davvero vicino, mentre ci sarebbe ancora da lavorare per il difensore azzurro. "Bastoni, attualmente, guadagna 2,8 milioni a stagione, con l’aggiunta di ricchi bonus per arrivare a 4 - ricorda il Corsport -. La proposta interista prevede un aumento della base fissa a 4,5, mantenendo poi una quota di premi.