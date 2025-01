Percorso netto in trasferta. Dopo i pareggi iniziali con Genoa e Monza, l'Inter ha fatto registrare ben 7 vittorie di fila lontano dal Meazza. A San Siro, invece, le cose non vanno altrettanto bene.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi ha di nuovo perso punti in casa con il Bologna: non una novità di stagione dopo il ko nel derby e i pari con Juve e Napoli. Ma sono i numeri a far emergere in maniera evidente il gap tra casa e fuori: 2,1 di media punti a San Siro e 2,56 in trasferta. Lontano da casa è migliore anche la differenza reti e superiore il numero di clean-sheet.

Secondo il quotidiano romano, forse, una chiave di lettura può essere dovuta al tipo di avversari affrontanti: quasi tutti gli scontri diretti, infatti, sono stati giocati in casa, con un atteggiamento prettamente offensivo (a differenza di quanto visto in Champions, ad esempio, con Arsenal e Lipsia).