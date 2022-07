Con l'addio al Napoli di Koulibaly si parla molto dei possibili sostituti e quello al momento in pole è il sudcoreano Kim Min-jae, nazionale e difensore del Fenerbahce. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il giocatore è anche sul taccuino dell'Inter come possibile alternativa per la difesa, ma finora non c'è mai stata una trattativa e in ogni caso i partenopei sono in stato molto avanzato con la trattativa.