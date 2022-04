E c'è un retroscena raccontato dal quotidiano romano che riguarda il derby di Coppa Italia stravinto martedì contro il Milan. "Inzaghi nei giorni precedenti alla vittoria di Torino aveva puntato il dito contro le critiche che erano arrivate a lui e al gruppo - riferisce il quotidiano romano -. Le riteneva ingiuste e sottolineandolo con forza, ha scatenato la reazione dello spogliatoio, ulteriormente compattato. Prima della stracittadina di martedì, siccome l'Inter era reduce da tre vittorie di fila in campionato e di critiche non ce n'erano, si è giocato un'altra carta: «Siamo al quarto derby e non ne abbiamo ancora vinto uno. Questo è quello giusto», ha ripetuto più volte. Handanovic e compagni sono scesi in campo convinti dalle parole del suo allenatore che aveva anche spiegato come, di fronte a un approccio giusto, il Milan poteva andare in difficoltà". E così è andata. Il tecnico piacentino, anche nel periodo difficile, non ha mai perso la fiducia e non l'ha fatta mancare al gruppo, che l'ha ripagato a suon di risultati.