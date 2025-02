C'è un'immagine che oggi il Corriere dello Sport ricorda: Barella che, mentre tutti festeggiano il gol di De Vrij al Milan, prova a gran voce a riportare velocemente la palla a metà campo per andare a vincere il derby. Questo spirito, totalmente mancato a Firenze, va assolutamente ritrovato in casa Inter per battere stasera la Fiorentina e tornare vicino al Napoli.

Il centrocampista sardo aveva iniziato in panchina il recupero del Franchi, mentre oggi partirà titolare: Inzaghi fatica enormemente a farne a meno e oggi si affida proprio a lui per risalire la china. "Barella è troppo importante, troppo decisivo. Non ha un alter ego. E quando manca, si sente eccome", sottolinea il quotidiano romano.

Non segna da quasi tre mesi, dal 6-0 alla Lazio del 16 novembre. E la Fiorentina gli porta bene: in diciannove incroci, infatti, le ha già rifilato tre dispiaceri, tutti concisi con successi nerazzurri.