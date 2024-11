Un solo gol subito nelle sei partite successive al 4-4 con la Juventus. Da quel match, che ancora brucia dalle parti di Appiano Gentile, i campioni d'Italia hanno ritrovato la vecchia solidità. L'unica volta in cui Sommer ha raccolto un pallone in fondo al sacco risale alla rete di McTominay sugli sviluppi di corner lo scorso 10 novembre. Per il resto, porta inviolata e vittorie in serie: Empoli, Venezia, Arsenal, Verona e Lipsia. Ampliando poi l'orizzonte, i clean-sheet sono addirittura 7 nelle ultime 9. Insomma - come sottolinea il Corriere dello Sport - Inzaghi ha ritrovato il muro.

Il top in Champions: unica difesa imbattuta della competizione dopo 5 giornate, nonostante di fronte ci siano state anche avversarie come il City di Guardiola o l'Arsenal di Arteta. E allora, quella costanza in fase difensiva che inizialmente mancava, è stata ristabilita e anche in Serie A le cose sono cambiate in tal senso. "L’inversione di tendenza è evidente anche per quanto riguarda gli expected gol. L’Inter, infatti, incassa meno reti rispetto a quelle attese: sono 14 invece di quasi 20. Non era così in avvio di stagione. Gli esempi più evidenti sono le gare con Monza, Milan, Torino e Udinese: 7 gol subiti rispetto ai 4,5 attesi. Sempre i numeri, infine, confermano come la difesa nerazzurra abbia dato il meglio proprio contro Manchester City e Arsenal: zero gol subìti a fronte di quasi 4 attesi. Insomma, ora c’è un impianto che funziona a dovere", si legge.