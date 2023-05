"Inzaghi vede Istanbul e la finale di Champions. Non è finita, ma due gol sono un bel vantaggio da gestire. Dzeko e Mkhitaryan, gli ex romanisti presi a prezzo di saldo, hanno accorciato la strada verso il Bosforo e creato le condizioni ideali per la partita di ritorno". Così il Corriere dello Sport sottolinea la prestazione dei nerazzurri nell'andata delle semifinali Champions.

"L’Inter sogna, il Milan è precipitato all’inferno e martedì non potrà sbagliare niente, prendendosi altri rischi - si legge -. Simone è diventato mister derby come a Roma: quarta vittoria a Milano, terza consecutiva, con lo stesso risultato che gli consentì nel 2019 in Coppa Italia di mettere sotto all’andata i giallorossi di Spalletti e di non rischiare mai nei successivi 90 minuti. L’Inter poteva mettere il sigillo e chiuderla segnando il terzo gol, ma i rimpianti sono affogati in un secondo tempo in cui ha saputo soffrire e difendere. La prima mezz’ora, entusiasmante, ha indirizzato la semifinale".