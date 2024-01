L'Inter a Firenze senza mezzo centrocampo viste le squalifiche di Calhanoglu e Barella. Secondo il Corsport, i nomi dei sostituti sono scontati: fiducia a Frattesi e Asllani. Entrambi ancora non sono al livello dei due titolari, ma sono cresciuti e meritano una maglia. Poche le alternative In panchina: oltre a Klaassen (216’ giocati finora), ci sarà pure Sensi, destinato a rimandare la sua partenza per Leicester.

Da valutare Bastoni dopo l'affaticamento muscolare che l'ha messo fuori causa per la finale col Napoli: nulla di frave, ma probabilmente non sarà rischiato a Firenze.