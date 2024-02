Fuori anche Sommer oltre a Thuram, Sensi e Cuadrado. L'Inter va a Lecce priva di parecchi titolari tra quelli rimasti a Milano e quelli che inizieranno in panchina. Anche il Corsport, infatti, prevede un robusto turnover per il match di oggi. Audero al debutto in nerazzurro in Serie A dopo la gara di Lisbona in Champions e col Bologna in coppa.

Calhanoglu non è al meglio e dovrebbe lasciare spazio ad Asllani. Chance dal 1' anche per Sanchez che appare in vantaggio su Arnautovic. Pavard e Bastoni (diffidato) rifiateranno per lasciare spazio a Bisseck e Carlos Augusto.



PROBABILE INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.