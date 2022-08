In attesa di capire se il Chelsea sia disposto a far partire Chalobah in prestito (senza obbligo di riscatto), l’Inter si è cautelata per completare la difesa con Acerbi . Venerdì è andato in scena un incontro a Roma tra l'agente Pastorello e il presidente della Lazio Lotito : anche il Corriere dello Sport conferma come in quell'occasione sia arrivato il via libera definitivo alla formula desiderata dal club nerazzurro, ovvero il prestito con diritto .

Resta però ancora da trovare l'intesa sulle cifre dell'operazione. "Il presidente della Lazio, infatti, pretende che il club nerazzurro paghi comunque qualcosa per il trasferimento temporaneo e ha quantificato la cifra con gli stipendi di luglio e agosto di Acerbi - viene spiegato -. Tenuto conto del suo ingaggio annuale, vale a dire 2,6 milioni netti, si tratta di circa 800mila euro lordi. L’Inter punta a limare qualcosa, scendendo almeno a 500mila. Insomma, la distanza non è tale da mettere in discussione l’accordo. E non sarà certo un problema il diritto di riscatto, che Lotito vorrebbe fissare attorno ai quattro milioni di euro, con la società nerazzurra che evidentemente spinge per abbassare l’asticella".



L'unica variabile che può far cambiare lo scenario resta l'apertura del Chelsea al prestito di Chalobah, mentre Akanji rappresenta ora una pista quasi tramontata a causa delle richieste del Borussia Dortmund, che insiste nel pretendere tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ecco perché l'opzione Acerbi sembra prendere quota, anche se una parte del tifo nerazzurro si oppone. "Tanto che su Twitter è comparso l’hashatg #AcerbiNonLoVogliamo. In molti ricordano ancora il patatrac in occasione del gol di Tonali all’Olimpico che regalò la vittoria al Milan a tempo scaduto e il ghigno che comparve sul volto del difensore. A ogni modo, la sensazione è che sia soltanto una questione di tempo. A meno di ulteriori accelerazioni, il giorno giusto per la svolta potrebbe essere venerdì prossimo, quando Lazio e Inter si affronteranno all’Olimpico", chiosa il Corsport.