La partita contro il Venezia di stasera è la classica trappola per l'Inter, che in questo campionato ha già lasciato punti pesanti con Genoa e Monza, due squadre che navigano le stesse acque dei lagunari a fondo classifica. Ecco perché, come evidenzia il Corriere dello Sport, i campioni d'Italia dovranno avere un grande approccio, cercando di indirizzare subito la gara dalla loro parte. Una dote che, dati alla mano, gli uomini di Inzaghi hanno dimostrato di avere nelle scorse settimane: sono, infatti, 5 i gol segnati nei primi 15 minuti: è successo contro Lecce (dopo 5’), Atalanta (3’ e 10’), Udinese (1’) e Juve (15’). Tutte partite controllate dall'Inter, a eccezione del derby d'Italia, quella rimonta subita da 4-2 a 4-4 che grida ancora vendetta.