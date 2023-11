"Premesso che col Monza abbiamo ottimi rapporti e che all'interno della sua rosa ha degli elementi validi sia per le squadre di club che per la nostra Nazionale, abbiamo buoni rapporti per cui se ci saranno cose concrete le svilupperemo sicuramente più avanti". Nella giornata di ieri, quando incalzato sull'interesse dell'Inter per Andrea Colpani, Beppe Marotta ha risposto così.

Partendo dalle parole dell'ad, il Corriere dello Sport conferma che il gioiellino dei brianzoli è tenuto d’occhio dal club nerazzurro: il giornale romano non esclude che possa essere visionato anche domani nella sfida con il Verona. Se il Flaco continuerà a giocare a questi livelli, ci sono pochi dubbi: il suo futuro sarà un tema di conversazione tra il dirigente varesino e l'ad del Monza Adriano Galliani, con il quale i rapporti sono ottimi.