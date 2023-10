Oggi il Corriere dello Sport propone una preview di Inter-Roma molto sbilanciata in favore dei nerazzurri. Secondo il quotidiano romano, oltre alle tante defezioni a cui deve far fronte Mourinho, a disequilibrare il confronto odierno c'è prue la storia recente delle due squadre negli ultimi campionati. Il CdS descrive di fatto un abisso tra i nerazzurri e i giallorossi, che arrivano a Milano forti di 5 successi di fila, ma anche ammaccati e con tanti giovani in panchina.

Anche nei confronti uno contro uno non c'è storia: sono pochissimi i romanisti più quotati dei dirimpettai nerazzurri. La chiusura, però, lascia margini alle sorprese: "Se il calcio fosse logica stasera finirebbe con una vittoria netta dell’Inter. Ma se miliardi di persone lo amano così tanto è perché il calcio è tutto tranne che logica".