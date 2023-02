Il secondo derby vinto in 18 giorni dall 'Inter permette a Simone Inzaghi di mettere a posto il bilancio con il Milan da quando siede sulla panchina nerazzurra: ora sono tre i successi del tecnico piacentino, contro due le sconfitte. " Ma c’è comunque un rammarico: lo scudetto ormai compromesso. Il Napoli, infatti, non si ferma mai e il -13 è sempre più una sentenza. Senza quell’avvio stentato (4 cadute nelle prime 8 giornate) e i punti lasciati nel 2023 (pareggio con il Monza e sconfitta interna con l’Empoli), tutto sarebbe ancora in gioco", si legge sul Corriere dello Sport.

Se il tricolore attualmente è un miraggio, è bene analizzare la stagione della Beneamata nella sua totalità, come sottolineano i colleghi del quotidiano romano: "Non può essere trascurata la crescita che ha avuto la squadra: emblematica soprattutto negli scontri diretti. Quattro vittorie su 4 nel 2023, contro Napoli, Atalanta e due volte Milan, con 6 gol fatti e zero subìti. E ieri, il derby, per un tempo non ha avuto letteralmente storia", si legge.