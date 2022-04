Sabato sera, in Inter-Verona, Ivan Perisic ha dato l'ennesima dimostrazione di quanto sappia essere straripante all'interno di una partita, e non solo per aver confezionato gli assist per i gol di Barella e Dzeko. La sua gamba frizzante, che ha convinto Inzaghi ad adattarlo per la mezzora finale da secondo attaccante, gli ha permesso di "fare pressing su 4 avversari differenti, uno dopo l’altro", fa notare il Corriere dello Sport. In un pezzo in cui si spiega che il croato è talmente imprescindibile che non sarebbe una sorpresa trovarlo regolarmente in campo da titolare contro lo Spezia, anche con una diffida pendente sulla testa. Guardando decisamente più in là di venerdì prossimo, i colleghi si domandano se il giocatore difenderà i colori nerazzurri anche dopo la naturale scadenza del suo contratto che è fissata per il prossimo 30 giugno: "con un po’ di impegno, da entrambe le parti, potrà anche essere trovato un accordo per il rinnovo del contratto. Al momento, i colloqui sono stati messi in stand-by, perché tutta la concentrazione deve essere destinata al campo. Ma la partita è aperta e si giocherà sul piano economico (il croato guadagna quasi 5 milioni di euro e non vuole sacrificare troppo del suo ingaggio) e sulla durata del contratto. Dipenderà pure dalla concorrenza, ovvero dalle altre offerte che verranno recapitate a Perisic", la chiosa del Corsport.