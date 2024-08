"Responsabilità". È questo il concetto e la parola su cui ha insistito molto Simone Inzaghi alla vigilia dell'esordio in campionato della sua Inter da Campione d'Italia in carica. La responsabilità di difendere lo scudetto, di essere i favoriti, di non deludere i tifosi ma anche di non ripetere le difficoltà di Milan e Napoli dopo la conquista del titolo. Con la frase "dobbiamo ricominciare da dove abbiamo finito", invece, il tecnico - sottolinea il Corriere dello Sport - ha voluto caricare i suoi giocatori: perché partire forte come un anno fa (quando arrivarono 5 vittorie nelle prime 5 giornate) sarebbe il modo migliore per ripetersi.

Gli unici infortunati che salteranno il match di oggi contro il Genoa saranno De Vrij e Zielinski, che però tornerà la prossima settimana contro il Lecce, mentre saranno a disposizione Taremi e Arnautovic. Bisseck (con Pavard in panchina), dovrebbe invece essere l'unica novità di formazione rispetto all'undici tipo che ha dominato la scorsa stagione.