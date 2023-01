Il Corriere dello Sport snocciola statistiche sull'Inter che parlano in modo eloquente circa la tendenza al ribasso rispetto alla passata stagione. Ci sono i 9 punti in meno, ad esempio: 37 contro 46. Ma non solo. Addirittura 6 sconfitte (contro l'unica con la Lazio), 11 gol in meno segnati (38 contro 49) e 25 subiti (contro 15). Differenze evidenti a un anno di distanza.

"Certo se il Napoli non avesse tenuto un ritmo spaventoso, forse si sarebbe notato di meno, e ci sarebbe anche meno delusione. Conta relativamente, però, nei giudizi in merito ad una squadra che non riesce a mantenere costantemente alto il livello delle sue prestazioni: colpa anche del poco turn-over? L’Empoli, infatti, è arrivato solo 5 giorni dopo il trionfo con il Milan in Supercoppa. E soltanto qualche settimana fa, gli uomini di Inzaghi si erano fatti raggiungere sul 2-2 dal Monza, al termine di una gara particolarmente grigia, subito dopo aver rifilato proprio alla squadra partenopea la prima e unica sconfitta in campionato", spiega il Corsport. Ma tutte le big - a eccezione del Napoli - sono lì. Ora l'obiettivo vitale è il posto Champions: quello non si può fallire.