Missione compiuta: l'Inter ha battuto la Stella Rossa e si è portata a 4 punti nella maxi classifica della Champions League. Secondo il Corriere dello Sport, però, se a Udine si erano visti abbondanti tratti della vera Inter, al netto di qualche sbavatura difensiva, ieri la squadra nerazzurra non ha avuto la sua solita sicurezza di gioco e qualche testa non era completamente sintonizzata sull’impegno.

Per cui, sempre secondo il quotidiano romano, il punteggio rotondo non deve ingannare. "L'Inter ha vinto quasi per inerzia. Perché i serbi hanno cominciato a lasciare voragini, ma soprattutto perché erano davvero poca cosa, in particolare in difesa. E il fatto che abbiano creato più di qualche brivido, tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, è la conferma di un atteggiamento rivedibile", si legge.