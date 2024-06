Il club che Inzaghi hanno un obiettivo in comune: chiudere ogni discorso sul rinnovo del tecnico della seconda stella entro il 13 luglio, ossia il giorno dell'inizio del raduno estivo. In questo modo, si potrebbe pure "approfittare" della conferenza stampa dell'allenatore, in programma il 12, per dare l'annuncio della firma.

Secondo il Corriere dello Sport, proprio questo grande ottimismo fa capire quanto le parti siano vicine a un accordo, nonostante ci sia ancora da mettere a posto più di un dettaglio. In primis bisogna trovare la quadra per l'anno di scadenza, con l'Inter che vorrebbe continuare sulla falsariga degli ultimi rinnovi e Inzaghi ottenere un anno in più (2027). Da qui derivano anche le distanze economiche su ingaggio e premi vari.

La prossima settimana, verrà effettuato un nuovo tentativo. La speranza è che sia già sufficiente per la fumata bianca, altrimenti ci sarà un nuovo aggiornamento.