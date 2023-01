Ad esso comanda Lautaro : lo scrive il Corriere dello Sport senza il minimo indugio. "Con il ritorno di Lukaku è come se si fosse idealmente consumato un passaggio di consegne. Big Rom , costantemente frenato dagli infortuni, non è mai tornato il dominatore delle prime due stagioni nerazzurre - si legge -.

In questo inizio di 2023, il Toro ha già firmato 6 reti in 7 partite (compresa la doppietta alla Cremonese sabato scorso), cancellando il digiuno del Mondiale. Peraltro, se la rassegna iridata, al di là del titolo conquistato dall’Argentina, non ha rispettato le sue aspettative, gli ha invece regalato maggiore consapevolezza e una determinazione assoluta. Per rendersene conto, è sufficiente vedere qual è il suo atteggiamento in campo".