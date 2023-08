"L'Inter a sinistra va veloce. Anzi, velocissima". Pronto all'addio Robin Gosens, i nerazzurri rispondono immediatamente portando a Milano Carlos Augusto, uno dei pallini di Inzaghi come alternativa al titolare Dimarco. Per finalizzare l'arrivo del brasiliano è bastata una decisiva accelerata innescata nel giro di trentasei ore fa sapere il Corriere dello Sport che riavvolge il nastro delle due trattative (Gosens in uscita e Carlos in entrata) incrociate. Il ritorno di fiamma dell’Union Berlino per l'ex Atalanta, tornato vivo negli ultimi giorni ed entrato subito nel vivo con la proposta di 15 milioni di euro, ha convinto sia l’Inter sia un giocatore voglioso di scendere in campo con continuità e di tornare in Patria. Acclarata la fattibilità dell'operazione e stretta la mano con i tedeschi, da Viale della Liberazione è immediatamente scattata la telefonata per il via libera per il brasiliano in forza al Monza.

Carlos Augusto arriverà all'Inter, come già detto più volte, "sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni più altri 3 di bonus, un po’ meno rispetto alla richiesta iniziale di giugno fissata a 20 milioni, rinnoverà prima con il Monza, visto che il suo contratto attuale scade nel 2024, e parte degli introiti andranno girati al Corinthians, che nell’estate 2020 aveva conservato un 40% sulla futura rivendita". Dopo Sommer, Audero, Di Gennar, Thuram, Frattesi, Cuadrado e Bisseck, l’esterno classe 1999 è "l’ottavo acquisto estivo in attesa che si risolva la telenovela Samardzic per completare il centrocampo" e dell'attaccante. Con il suo arrivo "l’Inter guadagna gioventù e porterà uno spunto veloce più simile a quello di Dimarco rispetto alle caratteristiche del tedesco ex Atalanta", scoperto da Galliani che lo ha portato in Brianza, è presto entrato nei desideri di Ausilio che in occasione di Monza-Milan ha mosso il passo decisivo dopo aver avviato da tempo un discorso con l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, con cui a luglio era stato chiuso l’affare Frattesi.