Novità del Corriere dello Sport su Andrea Pinamonti. Secondo quanto riferito oggi dal quotidiano romano, infatti, sull'attaccante nerazzurro sarebbe piombato il Sassuolo, che avrebbe fatto presente all'Inter che cederà Scamacca e quindi sarebbe pronto a presentare un'offerta per avere Pinamonti. "Di fatto entrerà in concorrenza con Monza e Atalanta. A Carnevali piace pure Casadei, ma per entrambi l'ad Marotta chiederà la recompra".