A tre giorni da Juve-Inter, il Corriere dello Sport porta alla luce un dato che evidenzia l'attitudine dei nerazzurri: la squadra di Inzaghi non va mai per prima in svantaggio e non prende mai gol nei finali di gara. Questo quanto ha detto l'avvio di stagione in Serie A.

Spesso e volentieri, al contrario, l'Inter parte a razzo e va subito in gol. Rispetto al recente passato - sottolinea poi il quotidiano romano -, Lautaro e compagni vincono anche match "sporchi", che magari restano bloccati fino alla ripresa.