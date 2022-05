Di Paulo Dybala parla oggi anche il Corriere dello Sport, il quale continua a vedere una sfida Inter-Roma per il talento argentino. "L'Inter monitora la situazione con interesse e, anche se ufficialmente non ha presentato all'entourage di Paulo una proposta, il club degli Zhang è pronto a mettere sul tavolo un contratto di 3-4 anni a 5,5 milioni di euro più bonus più le immancabili commissioni. Nessun problema per i diritti d'immagine che resterebbero al 100% all'argentino visto che da anni l'Inter non li acquista più. Marotta e Ausilio hanno fatto sapere di essere interessati, ma solo se sarà Dybala, senza alternative che lo attraggono all'estero o in Italia, a scegliere l'Inter", si legge sul giornale. Prima di affondare per Dybala, però, i nerazzurri dovranno sistemare Sanchez e Vidal: li centrocampista riceverà una buonuscita di 4 milioni come previsto dal contratto, mentre con l'attaccante l'accordo va trovato.