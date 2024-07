La Lazio prova a piazzare un grande colpo. Come riferisce il Corriere dello Sport, Lotito si è messo sulle tracce di Greenwood per strapparlo alla Juve, ha trattato Samardzic con l'Udinese e adesso ha messo nel mirino Gudmundsson, da tempo promesso sposo dell'Inter.

Come sottolinea il quotidiano romano, sull'islandese non ci sono solo i nerazzurri: in fila pure Juve, Napoli e Roma. Il Genoa chiede 30 milioni, 25 li aveva rifiutati a gennaio dalla Fiorentina. Il club ligure punta a fare jackpot: ha venduto il portiere Martinez all’Inter per 15 milioni con i bonus e Gudmundsson può portare nelle casse una cifra record.