Era il 3 giugno 2021 quando Inzaghi veniva annunciato come nuovo allenatore dell'Inter dopo la separazione traumatica da Conte. Erano le settimane successive allo scudetto numero 19, ma l'aria che si respirava era quella della smobilitazione.

Come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, dopo l’allenatore sul calciomercato vennero sacrificati due big della rosa, Hakimi e Lukaku, rispettivamente per 60 milioni al Psg e 115 milioni al Chelsea.

Sembrava l'inizio della fine di un ciclo appena nato. E invece da lì l'Inter risorse ancora più forte, facendo incetta di trofei nelle successive tre stagioni con Inzaghi in panchina. L'apice nell'ultimo anno, tra la finale di Champions e la seconda stella.

Ora - come spiega il Corsport - ben altra l’aria che tira dopo la conquista di questo scudetto numero 20. E così possono costruirsi con Oaktree i presupposti per continuare il ciclo vincente. C'è attesa di capire le strategie anche sul mercato della nuova proprietà, ma la certezza è che non sarà necessario sacrificare i big come accaduto tre anni fa.