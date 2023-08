Sono almeno quattro i giocatori che l'Inter proverà a piazzare altrove in questo mercato. Lazaro, Agoume, Salcedo, Stankovic ed Esposito i nomi fatti dal Corriere dello Sport. L'ultimo di questa ristretta lista andrà probabilmente a Verona, che lo vorrebbe in prestito secco. Da decidere le destinazioni degli altri. Per Agoume ci sarebbe il Frosinone, mentre la Ternana ha preso Brazao e vorrebbe Salcedo.