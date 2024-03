Solo un paio di dubbi in casa Inter per quanto riguarda la formazione da mandare in campo domani dall'inizio contro l'Atletico Madrid.

Come spiega il Corsport, restano in piedi i ballottaggi tra Acerbi e De Vrij al centro della difesa e tra Dumfries e Darmian sulla fascia destra. Inzaghi dovrà fare i conti con le assenze di Arnautovic e Carlos Augusto, defezioni che chiaramente peseranno in chiave gestione del match. Ma le alternative non mancano, considerando che Darmian può essere anche dirottato a sinistra come sottolinea il quotidiano romano.