Il naufragio della trattativa tra l'Inter e Lazar Samardzic ha avuto un riflesso diretto anche sulla carriera di Giovanni Fabbian, che era stato individuato dai nerazzurri come contropartita tecnica da girare all’Udinese. La quale, però, non ha spazio per accogliere l'ex Reggina, che a questo punto andrà in prestito in un club tra Bologna, Genoa e Frosinone. Lo conferma il Corriere dello Sport dopo la nostra esclusiva (leggi qui).