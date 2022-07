Il quotidiano romano interpreta le parole dell'a.d. sport nerazzurro: "Per l'Inter è la prima opzione se, oltre a Sanchez (a giorni l'incontro con l'agente Felicevich, ma il Niño non vorrebbe tornare in Sudamerica come Vidal: lui preferisce restare in Europa, tra Spagna e Inghilterra), partirà Dzeko". Chiaro e semplice. Per il bosniaco ci potrebbe essere il Monza, mentre non ci sono conferme su Valencia e Juve.

Sondaggi per Dybala sono arrivati anche da Napoli e Milan, senza dimenticare la Roma. Ma a oggi nulla di concreto, soprattutto alle cifre pretese dall'argentino e dal suo entourage. All'estero, invece, riflessioni teoriche di PSG, Atletico e United. "Quel che è certo, dopo aver “subìto” l’addio dalla Juve, l’argentino non si aspettava all’alba del 6 luglio di essere senza squadra. A questo punto si tratta di verificare quanto sia disposto ad aspettare per trovare la sistemazione di suo gradimento. O se, a un certo punto, arriverà a decidere di abbassare le sue richieste, pur di rimettersi in gioco e dimostrare di essere ancora decisivo. A quasi 29 anni è una scelta fondamentale per l’ultima parte della sua carriera", si legge sul Corsport.