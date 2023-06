Denzel Dumfries ha lasciato le porte aperte a più scenari rispetto a quello che sarà il suo futuro. E' quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, dove trovano spazio le dichiarazioni del laterale olandese rilasciate prima della sfida di Nations League contro l'Italia: "Sono molto orgoglioso di giocare per l’Inter, abbiamo vissuto due anni fantastici, ma bisogna vedere cosa accadrà in futuro. Oggi il calcio è molto dinamico, i giocatori vanno e vengono, anche se io non ho motivi per andare via", ha detto l'ex PSV.

Al contrario, Kristjan Asllani si è blindato all'Inter, parlando in maniera molto chiara dal ritiro della nazionale albanese: "Non sto prendendo in considerazione l’idea di un prestito. Quest’anno sono cresciuto molto imparando da Brozovic e Calhanoglu e non c'è alcuna possibilità che lasci l'Inter". Insomma, l'ex Empoli, appena 858’ giocati in tutte le competizioni, partendo titolare solo in 7 partite in tutte le competizioni, spera che Simone Inzaghi gli dia più spazio nella prossima stagione.