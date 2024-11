Come cambia la vita. Il Corriere dello Sport sottolinea una modifica sostanziale nella gestione dell'Inter da parte di Inzaghi. Il tecnico piacentino veniva accusato di far giocare sempre gli stessi, con turnover ridotto al minimo sindacale. Ora è diventato l'opposto: rotazioni a gogò e titolari in panchina anche se si tratta di Manchester City o Arsenal.

Evidentemente - come evidenzia il quotidiano romano - adesso la fiducia di Inzaghi nella rosa è tale da non farsi problemi a lasciare in panchina alcuni big contro avversari di livello assoluto. Anche perché finora il calendario è stato... dispettoso, piazzando Milan, Juve e Napoli subito dopo sfide di Champions. E così Dimarco, Mkhitaryan, Barella e Thuram sono entrati solo nel secondo tempo contro i Gunners, mentre Bastoni e Acerbi addirittura sono rimasti in panchina. Per domani, scelte quasi fatte: restano da definire i ballottaggi Acerbi-De Vrij e Dumfries-Darmian.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.