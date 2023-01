Lukaku scalpita, ma ad oggi i favoriti per una maglia da titolare in Inter-Empoli sembrano Correa e Dzeko . È quanto sostiene oggi il Corriere dello Sport, provando ad azzardare la formazione nerazzurra per il match di lunedì sera.

Per quanto riguarda Brozovic, invece, l'obiettivo di Inzaghi è di portarlo a pieno regime per la settimana del derby, quando l’Inter si giocherà anche l’ingresso in semifinale di Coppa Italia affrontando l’Atalanta prima di ritrovare il Milan. "Un appuntamento che Barella non vuole perdere, facendo attenzione alla diffida che è scattata dopo la Supercoppa. Verosimile, quindi, che il centrocampista sia titolare contro l’Empoli per poi essere risparmiato a Cremona tra sette giorni - si legge -. Asllani, da ex, potrebbe giocare in regia. Dumfries e Gosens sono i candidati a riempire le corsie" in un San Siro che viaggia verso i 70mila spettatori.