Tornano i nazionali oggi ad Appiano e presto arriverà pure Juan Cuadrado, preso da svincolato dopo l'addio alla Juve. "Un colpo a sorpresa, nato soprattutto dall'esigenza di spendere il meno possibile per gli elementi funzionali al completamento della rosa - spiega il CdS -.

Con i suoi 35 anni, Cuadrado, che sarà a Milano in settimana, è una sorta di usato sicuro, sponsorizzato da Inzaghi, che ne apprezza la capacità di coprire tutta la fascia, ma anche la qualità nelle giocate. Chiaro che non si possa paragonare a Lukaku, ma con 8 anni trascorsi a Torino, Cuadrado è certamente un volto della Juve (non è mancata a tal proposito una protesta social dei tifosi nerazzurri)".