Diversi dubbi da sciogliere, ma nella testa di Inzaghi esistono dei favoriti per il match di questa sera tra Cremonese e Inter. Secondo il Corriere dello Sport Darmian è avanti rispetto a D’Ambrosio per completare il terzetto difensivo, mentre "Gagliardini è in vantaggio per la mediana, ma Asllani è un’opzione che Inzaghi vuole tenere calda fino all’ultimo - si legge -. Più difficile che davvero venga preso in considerazione il 17enne Valentin Carboni, peraltro con caratteristiche molto offensive, che ieri è stato provato al fianco di Calhanoglu e Mkhitaryan".