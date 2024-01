Il Corriere dello Sport mette a confronto partite e viaggi di Inter e Juventus in questo inizio di anno solare. Dal 4 gennaio (giorno di Juve-Salernitana in Coppa Italia) al 17 marzo (Inter-Napoli e Juventus-Genoa) saranno 15 le gare dei nerazzurri e 13 dei bianconeri, ma la capolista dovrà anche passare per Riyadh dove si gioca la Supercoppa e per Madrid per il ritorno degli ottavi di Champions League.

C'è il capitolo scontri diretti, se si guarda alle sfide contro squadre in zona Champions la Juve ne avrà due contro Inter e Napoli, poi solo squadre in lotta per la salvezza. Inzaghi ha invece subito Firenze, quindi la Juve e la Roma, quindi l'Atalanta il 28 febbraio, il Bologna il 10 marzo in trasferta e il Napoli a San Siro il 17.