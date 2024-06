In casa Inter sono tre le urgenze in fatto di esuberi da piazzare. Si tratta di Correa, Arnautovic e Radu. Come scrive stamane il Corriere dello Sport, l'Inter non esclude alcun tipo di destinazione e per tutti loro si potrebbe aprire l'opzione araba.

Ieri in sede si è presentato Fahad Alqarni Sarih, numero uno dell’agenzia 11Mangmt: con lui - come svela il quotidiano romano - si è parlato soprattutto dei giocatori nerazzurri che non rientrano nei piani societari. E l’intermediario si è offerto per trovare una sistemazione.

Intanto, la Samp, con il diesse Accardi, è tornata a bussare per Filip Stankovic, ma ai blucerchiati piacciono pure il fratello Aleksandar e Akinsanmiro. Mentre i nerazzurri hanno confermato il gradimento per il difensore Leoni, sul quale hanno messo gli occhi anche Napoli e Tottenham.