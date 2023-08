In attesa di capire chi sarà il prossimo attaccante dell'Inter, ulteriori prove nel reparto offensivo verranno fatte stasera a Ferrara, dove l’Inter giocherà l'ultima amichevole estiva in cui affronterà gli albanesi dell'Klubi Sportiv Egnatia. Inzaghi potrà testare la coppia Lautaro-Thuram, con l’argentino al rientro dopo l’affaticamento muscolare degli ultimi giorni che lo aveva tenuto fuori dai giochi per la scorsa uscita contro il Salisburgo.

"Si attendono risposte importanti, soprattutto dal francese, in quello che sarà l’ultimo test prima del debutto dal 1’ contro il Monza" si legge sul Corriere dello Sport che sottolinea l'assenza di Francesco Acerbi, sostituito da De Vrij. "In porta dovrebbe esserci la staffetta tra Sommer e Audero, con quest’ultimo all’esordio a pochi giorni dall’ufficialità del suo arrivo. Sarà una trasferta lampo, con andata e ritorno in treno, per cercare risposte convincenti non solo dagli ultimi arrivati".