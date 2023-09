Oggi il Corriere dello Sport sottolinea la forza del nuovo centrocampo nerazzurro, senza più Brozovic e con Calhanoglu definitivamente promosso a regista. Da lì parte molto del ben fatto finora in stagione. "La nuova epoca porta la firma in area avversaria di Calhanoglu ormai eletto come primo rigorista, di un Mkhitaryan sempre più decisivo a dispetto dell’età e di un Frattesi che si è già preso le chiavi del suo futuro interista - si legge -. Fin qui in tutto fanno 5 reti segnate dai centrocampisti nelle 13 totali messe a referto nelle prime 4 partite".

"Inzaghi può sorridere perché alla festa del gol dei mediani non si sono ancora uniti Barella, Sensi e Klaassen, altri tre profili di spessore che nella loro carriera hanno sempre avuto un feeling speciale con i gol - ricorda il quotidiano romano -. Anzi, l’olandese viene soprannominato “Mister 1-0” proprio per il suo vizio di segnare reti che sbloccano le partite".