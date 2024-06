Mix di qualità ed esperienza per il centrocampo nerazzurro che verrà. Com'è noto, infatti, in arrivo c'è Zielinski a parametro zero: il polacco andrà a prendere il posto di Klaassen-Sensi, comparse nella stagione appena conclusasi.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, grazie a Zielinski e Frattesi, che sono più di due alternative, Barella e Mkhitaryan non dovranno fare gli straordinari: aspetto fondamentale vista la lunga stagione che aspetta i campioni d'Italia. E poi c'è Asllani, in predicato di diventare uno dei pilastri per il futuro, mentre oggi resta lucente il regno di Calhanoglu.

Insomma, i giochi sono già fatti lì nel mezzo: si tratta - secondo il Corsport - di un blocco inscalfibile di sei uomini per tre ruoli , che rappresentano la base di partenza del nuovo progetto tecnico di Inzaghi e il punto di riferimento attorno al quale orbiterà il gioco interista.